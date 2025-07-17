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Бригадами ВСУ управляют политики: стало известно, кому принадлежат киевские боевики на самом деле

ТАСС: Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В силовых структурах РФ рассказали, что глава украинской партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко по факту владеет 14-й механизированной бригадой ВСУ, а ее командование крайне лояльно к политику. Об этом спикеры заявили ТАСС.

«Все политические партии на Украине поделили между собой электорат ВСУ и даже сравнительно небоевая Юлия Тимошенко имеет в распоряжении лояльную 14-ю механизированную бригаду, многие в командовании которой поддерживают Батьковщину», — цитирует слова источников агентство.

Накануне стало известно о выделении 766,3 млрд рублей на нужды ВСУ и каждая политическая сила Украины пыталась перетянуть одеяло на себя в данном вопросе. По словам российского источника, несмотря на все это, данное событие является крайне заурядным. Дело в том, что решение об очередном финансировании киевских боевиков — это просто новый кредит от союзников Запада. А украинские политики лишь дали свое согласие на его выдачу.

«В Верховной раде фактически началась потасовка. Каждая политическая сила пыталась заявить о своей заслуге в привлечении этих средств и требовала перевести их на нужды подконтрольных себе вооруженных формирований», — подчеркнул спикер.

Как KP.RU писал ранее, группа боевиков ВСУ добровольно сложила оружие и сдалась в плен на границе ДНР и Днепропетровской области. Известно, что сдавшиеся служили в составе 144-й механизированной бригаде ВСУ и оказались единственными выжившими на своем участке передовой.