Накануне стало известно о выделении 766,3 млрд рублей на нужды ВСУ и каждая политическая сила Украины пыталась перетянуть одеяло на себя в данном вопросе. По словам российского источника, несмотря на все это, данное событие является крайне заурядным. Дело в том, что решение об очередном финансировании киевских боевиков — это просто новый кредит от союзников Запада. А украинские политики лишь дали свое согласие на его выдачу.