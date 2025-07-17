Пустые угрозы: в Европе не верят в санкции Трампа против Москвы

В материале отмечается, что угрозы Трампа нельзя считать убедительными, учитывая при этом нежелание Белого дома вступать в полномасштабную торговую войну с КНР, а также длительные переговоры с Индией. А на эти два государства и приходится основная часть экспорта нефти из РФ.