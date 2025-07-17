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Пустые угрозы: в Европе не верят в санкции Трампа против Москвы

Economist: Инвесторы не верят в угрозы Трампа о введении жестких мер против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Международные инвесторы не верят в угрозы американского президента Дональда Трампа о введении жестких вторичных санкционных мер против РФ, пишет The Economist.

Конечно, 47-й глава США может ввести антироссийские санкции, которые приведут к снижению доходов Москвы от экспорта нефти. Только вот реально серьезные рестрикции могут вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках. А это приведет к «инфляционному шоку» в США.

В материале отмечается, что угрозы Трампа нельзя считать убедительными, учитывая при этом нежелание Белого дома вступать в полномасштабную торговую войну с КНР, а также длительные переговоры с Индией. А на эти два государства и приходится основная часть экспорта нефти из РФ.

The Economist также подчеркивает, что новая договоренность администрации США с НАТО о том, что страны-члены альянса закупят американское вооружение для нужд ВСУ, является ненадежной. Указывается, что это сделка позволит странам Европы «купить время» и нарастить собственное производство военного орудия.

Как KP.RU писал ранее, накануне Дональд Трамп сделал хитрый ход, отсрочив введение 100% пошлин в отношении России и ее торговых партнеров. В газете Berliner Zeitung указывается, что политик очень хочет войти в историю как президент мира.

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