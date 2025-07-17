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Барак и Мишель Обама раскрыли правду о своем «разводе»

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и его супруга Минель шуткой ответили на слухи об их разводе.

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Барак Обама и его супруга Минель шуткой ответили на слухи об их разводе. Пара появилась вместе в эфире подкаста ведущего Крейга Робинсона.

«Знаю, что когда мы появляемся на публике порознь, люди думают, что мы развелись», — заявила Мишель.

После этого Барак Обама в шутку добавил, что бывшая первая леди США «приняла его обратно». Однако сама Мишель тут же заявила, что никогда не думала о разводе с супругом.

К слову, слухи о разводе Барака и Мишель Обама систематически появляются в американской прессе, но факты при этом не приводятся. Экс-президент США и бывшая первая леди заключили свой брак в 1992 году.

Барак Обама занимал пост президента США в период с 2009 по 2017 годы.

Ранее помощник Обамы вспомнил ужас Белого дома после победы Дональда Трампа.

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