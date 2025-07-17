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Небензя: Израиль должен прекратить насилие и снять блокаду с сектора Газа

Небензя подчеркнул, что силовой путь решения проблемы заложников в Газе оказался неэффективным.

Источник: Аргументы и факты

Израильская политика усугубляет гуманитарную ситуацию и лишает палестинское население надежды на возвращение к мирной жизни.

Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза ООН, посвящённого гуманитарной обстановке в секторе Газа.

Он отметил, что ситуация осложняется не только в Газе, но и на Западном берегу Иордана, где усиливается активность израильских сил. По его словам, действия властей Израиля ведут к разрушениям, росту числа жертв, захватам территорий и сносу построек, а перемещённые семьи остаются без надежды на возвращение. Подобное развитие событий, подчеркнул дипломат, вызывает серьёзную озабоченность.

Небензя призвал прекратить насилие на палестинских территориях, обеспечить защиту мирного населения и гарантировать беспрепятственный доступ гуманитарной помощи. Он также выразил мнение, что блокада Газы должна быть снята.

По его словам, силовые попытки разрешить ситуацию с заложниками оказались неэффективными, и необходимо как можно скорее достичь прекращения огня при международном посредничестве, а также освободить всех удерживаемых лиц. Представитель России поддержал инициативу Саудовской Аравии и Франции о проведении конференции в поддержку формулы «Двух государств», которая запланирована на конец июля в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что мирное урегулирование на Ближнем Востоке возможно только через реализацию этого подхода.

Ранее газета NYT предположила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху мог согласиться на прекращение огня в секторе Газа в апреле 2024 года, но отказался это сделать ради сохранения своей власти.

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