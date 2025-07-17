Небензя: Израиль должен прекратить насилие и снять блокаду с сектора Газа

По его словам, силовые попытки разрешить ситуацию с заложниками оказались неэффективными, и необходимо как можно скорее достичь прекращения огня при международном посредничестве, а также освободить всех удерживаемых лиц. Представитель России поддержал инициативу Саудовской Аравии и Франции о проведении конференции в поддержку формулы «Двух государств», которая запланирована на конец июля в Нью-Йорке. Он подчеркнул, что мирное урегулирование на Ближнем Востоке возможно только через реализацию этого подхода.