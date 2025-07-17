Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Петро: Колумбия должна отказаться от глобального партнёрства с НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил о намерении прекратить участие страны в программе глобального партнёрства с НАТО. Во время выступления на чрезвычайной конференции по Газе, проходившей в Боготе 15−16 июля, глава государства подчеркнул неизбежность этого шага, отметив, что альтернативных вариантов не существует.

Источник: Life.ru

Петро выразил принципиальную позицию, что Колумбия не должна ассоциироваться с военными структурами, участвующими в операциях, приводящих к жертвам среди мирного населения. Он охарактеризовал такие армии как силы тьмы, противопоставив им концепцию создания новой коалиции, — так называемой «армии света», открытой для всех желающих стран.

«Мы должны сказать Европе, что если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам», — заявил президент.

Ранее сообщалось, что в Словении назревает возможность проведения референдума о выходе страны из НАТО, что может кардинально изменить баланс сил в Европе. Эта инициатива обсуждается на фоне внутреннего политического конфликта, связанного с увеличением военных расходов.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше