Петро: Колумбия должна отказаться от глобального партнёрства с НАТО

Петро выразил принципиальную позицию, что Колумбия не должна ассоциироваться с военными структурами, участвующими в операциях, приводящих к жертвам среди мирного населения. Он охарактеризовал такие армии как силы тьмы, противопоставив им концепцию создания новой коалиции, — так называемой «армии света», открытой для всех желающих стран.