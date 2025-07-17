«Пришло время для создания нового альянса»: еще одна страна заявила о намерении выйти из НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его государство должно прекратить отношения с НАТО, а также отдалиться от европейских стран, которые участвуют в военной агрессии. Об этом он сказал во время выступления на закрытии мероприятий Группы Гааги в Боготе.