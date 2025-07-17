«Пришло время для создания нового альянса»: еще одна страна заявила о намерении выйти из НАТО

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что его государство должно прекратить отношения с НАТО, а также отдалиться от европейских стран, которые участвуют в военной агрессии. Об этом он сказал во время выступления на закрытии мероприятий Группы Гааги в Боготе.
«Мы должны покинуть НАТО, другого пути нет. И отношения с Европой — больше не могут строиться с теми европейскими правительствами, которые предают собственные народы и участвуют в бомбардировках», — произнес президент.
Петро подчеркнул, что Колумбия считается одним из ключевых глобальных партнеров альянса и не должна участвовать в организациях, где армии «сбрасывают бомбы на детей». Он также отметил, что уже давно пришло время для создания нового альянса.
«Что мы делаем в НАТО? Разве не пришло время для создания другого военного альянса? Это не армии свободы, это армии тьмы. А у нас должны быть армии света», — сказал политик.
По словам Петро, если западные страны начнут давить на Колумбию, то она сможет найти поддержку в других регионах, которые, к примеру, будут покупать местную продукцию и наращивать сотрудничество со страной.
Как KP.RU писал ранее, Словения тоже может покинуть НАТО, если граждане поддержат эту идею на референдуме. Такой шаг способен подорвать военные устои Европы, пишет Advance.