Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube заявил, что отказ Запада учитывать интересы России в начале 2000-х годов лишь укрепил восприятие её как противника и вызвал у Москвы чувство угрозы.
По его словам, Россия тогда проявляла готовность к сотрудничеству, в том числе стремилась к вступлению в НАТО, однако получила отказ. Джонсон сослался на интервью Владимира Путина с Павлом Зарубиным, в котором российский лидер напомнил о неоднократных попытках наладить взаимодействие с Западом в сфере безопасности, оставшихся без ответа.
По мнению экс-сотрудника американской разведки, именно западные действия положили начало конфронтации. Он отметил, что впоследствии Запад поддержал смену власти на Украине в 2013 году, проигнорировал преследование русскоязычного населения на востоке страны и тем самым, по его оценке, способствовал развитию событий, приведших к началу специальной военной операции.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказал мнение, что страны НАТО нацелены на контроль всего евразийского континента, активно продвигаясь в восточном направлении.