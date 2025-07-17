Джонсон: не приняв Россию в НАТО, Запад развязал с ней противостояние

По его словам, Россия тогда проявляла готовность к сотрудничеству, в том числе стремилась к вступлению в НАТО, однако получила отказ. Джонсон сослался на интервью Владимира Путина с Павлом Зарубиным, в котором российский лидер напомнил о неоднократных попытках наладить взаимодействие с Западом в сфере безопасности, оставшихся без ответа.