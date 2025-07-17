Трамп раскрыл свое отношение к заключению торговой сделки с ЕС

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не стремится заключать торговое соглашение с Европейским союзом, так как равнодушен к этому. Такое заявление лидер США сделал в ходе интервью телеканалу Real America’s Voice.
Трамп отметил, что его вполне устроят пошлины в размере 30% на весь европейским импорт.
«Мы могли бы заключить сделку с Европой. Я очень равнодушен к этому. Мы направили им письмо с уведомлением о том, что введем пошлины в размере 30% с 1 августа», — заявил Трамп.
Американский президент назвал введение пошлин «неплохим способом вести дела, так как страна зарабатывает на этом большие деньги».
Напомним, Трамп ранее объявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на все товары из ЕС в дополнение к уже действующим пошлинам в 10% на сталь, алюминий и автомобили.
Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров.