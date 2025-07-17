Американский сенатор Линдси Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, может быть причастен к личному обогащению за счёт средств, выделенных США в качестве помощи Украине. Об этом заявил в беседе с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, ранее он получал информацию от осведомлённых источников, утверждавших, что значительная часть американской помощи Украине была украдена. Джонсон подчеркнул, что речь идёт не о мелких суммах, а о масштабной коррупционной схеме с многомиллионными убытками.
«Мне сказали, что Линдси Грэм — один из тех людей, которые получили финансовую выгоду от этой коррупции», — заявил Джонсон, не раскрывая деталей или доказательств.
Ранее депутат Рады Александр Дубинский сообщил, что Соединенные Штаты предоставили Украине только 300 миллионов долларов из ранее согласованных 3,8 миллиарда.
* Внесен в России в список террористов и экстремистов.