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Трамп сообщил о планах ввести пошлины против 150 стран

Речь идёт о странах, не входящих в число ведущих мировых экономик.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести единые импортные пошлины в размере 10−15 процентов на товары, поступающие из порядка 150 стран с некрупной экономикой. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Real America s Voice.

По словам американского лидера, речь идёт о странах, не входящих в число ведущих мировых экономик.

«Мы собираемся опубликовать одну цифру для почти 150-ти стран. Мы просто опубликуем одну цифру, и это будет, вероятно, 10 или 15 процентов, мы еще не решили, это большое дело», — отметил Трамп.

Он подчеркнул, что подобная мера станет частью масштабной торговой стратегии США. По мнению Трампа, внедрение единой пошлины упростит регулирование и обеспечит более справедливые условия для американской экономики.

Ранее Трамп заявил, что США введут пошлины на российские товары в размере 100% и вторичные санкции в отношении стран, которые покупают у РФ нефть, если в течение 50 дней между Россией и Украиной не будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

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