Компания BAE Systems испытала новую ракету с лазерным наведением

Речь идет о беспилотнике Malloy T-150, который использовал 70-миллиметровую ракету, оснащенную так называемой усовершенствованной системой высокоточного оружия (APKWS). В компании заявили, что испытания, прошедшие на испытательном полигоне армии США в штате Юта, ознаменовали собой первый случай, когда беспилотник использовал APKWS для уничтожения воздушной цели, и что он также был протестирован против наземных целей.