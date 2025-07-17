Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу предостерег Евросоюз от военного конфликта с РФ. Он также процитировал слова великого российского полководца Александра Суворова, сообщает «Коммерсантъ».
«Хотелось бы вспомнить слова великого российского полководца Суворова: “Россиянин отличается верой, верностью и рассудком. Тщетно двинется на Россию вся Европа: она найдет там Фермопилы, Леонида и свой гроб”, — заявил секретарь Совбеза.
В то же время Шойгу обратил внимание, что среди европейцев становится все больше тех, кто выражает сомнения в правильности курса на противостояние с Москвой. Тогда как сама Россия стремится к равноправному диалогу со странами Старого света.
При этом чем дольше правительства европейских государств будут игнорировать интересы своих граждан, пугая их «российской угрозой», тем сложнее им будет заглушать голоса тех, кто стремится к сотрудничеству и мирному сосуществованию с Россией, подытожил Шойгу.
Ранее Шойгу поделился своими впечатлениями от визита в Туву.