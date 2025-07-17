Economist: инвесторы не верят в угрозы Трампа о вторичных пошлинах на РФ

The Economist указывает, что серьёзные ограничения на поставки российского сырья способны спровоцировать рост цен на энергоносители, что, в свою очередь, может вызвать инфляционный скачок внутри самих Соединённых Штатов. Кроме того, издание подчёркивает, что риторика Трампа теряет убедительность на фоне осторожной позиции Вашингтона в отношении полномасштабного торгового конфликта с Китаем и продолжающихся переговоров с Индией — двумя ключевыми импортёрами российской нефти.