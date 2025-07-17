Economist: инвесторы не верят в угрозы Трампа о вторичных пошлинах на РФ

Как сообщает британское издание The Economist, международные инвесторы скептически относятся к угрозам президента США Дональда Трампа ввести жёсткие вторичные санкции против России.
По оценке издания, хотя теоретически такие меры могли бы значительно сократить экспортные доходы Москвы от продажи нефти, их практическая реализация маловероятна из-за возможных последствий для мировой экономики.
The Economist указывает, что серьёзные ограничения на поставки российского сырья способны спровоцировать рост цен на энергоносители, что, в свою очередь, может вызвать инфляционный скачок внутри самих Соединённых Штатов. Кроме того, издание подчёркивает, что риторика Трампа теряет убедительность на фоне осторожной позиции Вашингтона в отношении полномасштабного торгового конфликта с Китаем и продолжающихся переговоров с Индией — двумя ключевыми импортёрами российской нефти.
Также The Economist выразил сомнение в надёжности недавно достигнутой договорённости между США и НАТО, согласно которой страны альянса намерены закупать американское вооружение для поддержки Украины. Несмотря на это, журнал отмечает, что такая схема позволит европейским государствам выиграть время и нарастить собственное производство вооружений.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести единые импортные пошлины в размере 10−15 процентов на товары, поступающие из порядка 150 стран с некрупной экономикой.