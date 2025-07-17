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Президент Петро: Колумбии следует выйти из глобального партнерства с НАТО

Президент Колумбии Петро выразил мнение, что необходимо сформировать объединение, альтернативное блоку НАТО.

Источник: Аргументы и факты

Колумбия должна отказаться от глобального партнерства с Североатлантическим альянсом, заявил колумбийский президент Густаво Петро.

«Другого пути нет», — подчеркнул глава государства.

Колумбийский лидер выступил на чрезвычайной конференции по ситуации в секторе Газе. Мероприятие проходило в Боготе с 15 по 16 июля.

Петро выразил мнение, что Колумбии необходимо присоединиться к другому военному блоку. Президент отметил, что его страна не может быть «с армиями, сбрасывающими бомбы на детей», и указал на необходимость сформировать альтернативное объединение.

Он также заявил, что следует обратиться к европейским странам и американскому народу.

«Мы должны сказать Европе, что, если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам. И мы должны сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они перестали помогать нацистам», — добавил глава республики.

Напомним, Колумбия договорилась о глобальном партнерстве с НАТО в 2018 году. Речь идёт о программе двухстороннего военного сотрудничества Североатлантического альянса со странами, не являющимися его членами.

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