Президент Петро: Колумбии следует выйти из глобального партнерства с НАТО

«Мы должны сказать Европе, что, если они хотят быть с Латинской Америкой и Африкой, они должны перестать помогать нацистам. И мы должны сказать народу США вне зависимости от партийной принадлежности, чтобы они перестали помогать нацистам», — добавил глава республики.