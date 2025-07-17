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Россия ведет важные переговоры с двумя из основателей БРИКС

Москва ведет переговоры с Китаем и Индией о возобновлении сотрудничества в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Россия надеется на согласие Пекина и Нью-Дели возобновить работу РИК.

Москва ведет переговоры с Китаем и Индией о возобновлении сотрудничества в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК). Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны — важные партнеры, к тому же основатели БРИКС. Поэтому отсутствие этого формата, на мой взгляд, выглядит неуместно», — отметил Руденко в интервью газете «Известия». По словам дипломата, тема восстановления трехстороннего диалога обсуждается на переговорах с обеими странами.

Он также добавил, что Россия надеется на согласие Пекина и Нью-Дели возобновить работу РИК, когда отношения между странами позволят вести продуктивное взаимодействие: «В этой связи мы ожидаем, что страны согласятся возобновить работу в рамках РИК — конечно, когда отношения между этими государствами достигнут того уровня, который позволяет работать в трехстороннем формате».