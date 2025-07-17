Россия ведет важные переговоры с двумя из основателей БРИКС

«Мы заинтересованы в том, чтобы этот формат заработал, потому что эти три страны — важные партнеры, к тому же основатели БРИКС. Поэтому отсутствие этого формата, на мой взгляд, выглядит неуместно», — отметил Руденко в интервью газете «Известия». По словам дипломата, тема восстановления трехстороннего диалога обсуждается на переговорах с обеими странами.