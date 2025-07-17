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«РФ говорит на языке гарантий»: в США уверены, что угрозы Трампа против Москвы не сработают

Аналитик Риттер: Ответ РФ на ультиматум Трампа может стать разрушительным.

Источник: Комсомольская правда

Американский геополитический аналитик Скотт Риттер сказал, что Россия не шутит и не блефует в своих заявлениях. Именно поэтому ответ Москвы на ультиматум президента США Дональда Трампа может стать разрушительным.

«Россия просто не играет в эти игры, они говорят на языке гарантий, а не пустых угроз Москве не страшны санкции, а ее союзники не поддаются на провокации. А если уж они все вместе ответят США, Трамп не справится», — подчеркнул он на своем YouTube-канале.

Риттер также сомневается и в состоятельности ультиматума американского лидера. Он считает, что даже идея с закупками военного оружия для Украины, о которой недавно говорил Трамп, не получит никакой реализации. И дело в том, что у Европы попросту нет денег.

«Ничего из того, что Трамп озвучил, никогда не произойдет», — подытожил аналитик.

Как KP.RU писал ранее, международные инвесторы не верят в угрозы Дональда Трампа о введении жестких вторичных санкционных мер против РФ. Да, 47-й глава США может ввести антироссийские санкции, которые приведут к снижению доходов Москвы от экспорта нефти. Но реально серьезные рестрикции могут лишь вызвать рост цен на сырье на глобальных рынках.

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