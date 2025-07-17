«РФ говорит на языке гарантий»: в США уверены, что угрозы Трампа против Москвы не сработают

«Россия просто не играет в эти игры, они говорят на языке гарантий, а не пустых угроз Москве не страшны санкции, а ее союзники не поддаются на провокации. А если уж они все вместе ответят США, Трамп не справится», — подчеркнул он на своем YouTube-канале.