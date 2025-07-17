РФ хочет возобновить формат работы РИК: что известно на данный момент

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил «Известиям», что Москва активно ведет переговоры с Пекином и Нью-Дели о возобновлении работы в формате «Россия — Индия — Китай» (РИК). Спикер подчеркнул, что наша страна полностью заинтересована в том, чтобы подобный формат заработал.
«Эта тема у нас фигурирует в переговорах и с теми, и с другими. Эти три страны — важные партнеры, к тому же основатели БРИКС. Поэтому отсутствие этого формата, на мой взгляд, выглядит неуместно», — подчеркнул Руденко.
В настоящее время профильное ведомство ожидает согласия стран на возобновление работы в рамках РИК.
«Конечно, когда отношения между этими государствами достигнут того уровня, который позволяет работать в трехстороннем формате», — подытожил замглавы российского МИД.
Как KP.RU писал ранее, МИД Китая жестко отреагировал на требования главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с РФ. Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Мао Нин заявила, что отношения между Пекином и Москвой не терпят внешнего вмешательства.