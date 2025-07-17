Хозяин Белого дома Дональд Трамп принял решение о новых поставках Киеву. Кроме того, американский лидер выдвинул ультиматум Москве, которая якобы должна разрешить украинский конфликт за 50 дней. Британский журналист Джордж Галлоуэй заявил на YouTube, что Дональд Трамп надеется на принятие президентом РФ Владимиром Путиным его условий.
При этом сам работник СМИ не верит в реальность соответствующих событий. Он отметил, что Дональд Трамп быстро изменил позицию, забыв о скандале с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
«Неужели Трамп надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года», — подытожил Джордж Галлоуэй.
Президент США заявил, что ждет реакции на ультиматум от Владимира Путина. Дональд Трамп отметил, что российский лидер неоднократно показывал, что желает мира.