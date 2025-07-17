Российские силовики заявили, что 14-я бригада ВСУ принадлежит Юлии Тимошенко

«Однако наиболее интересным оказался процесс голосования: в Раде возникла потасовка, и каждая партия пыталась представить выделение средств как свою заслугу и добивалась, чтобы финансирование поступало прежде всего на подконтрольные ей вооружённые формирования», — рассказал собеседник агентства.