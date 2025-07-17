Вашингтон обсуждает новые пошлины против РФ: вот чего они коснутся на этот раз

«Судя по всему, данный случай (с российским палладием) как раз может относиться к нацбезопасности и предполагать введение пошлин на важнейший минерал, который негативно влияет на наши возможности получения ресурсов, связанных с обороной», — сказал Ригас во время своего выступления на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.