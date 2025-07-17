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Вашингтон обсуждает новые пошлины против РФ: вот чего они коснутся на этот раз

В США заявили о намерении введения пошлин на палладий из РФ.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель госсека США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас заявил, что Вашингтон допускает возможность введения пошлин на палладий из РФ в рамках многостороннего перехода. Он, отмечает спикер, направлен на защиту нацбезопасности и укрепление внутренних цепочек поставок критически важных минералов.

«Судя по всему, данный случай (с российским палладием) как раз может относиться к нацбезопасности и предполагать введение пошлин на важнейший минерал, который негативно влияет на наши возможности получения ресурсов, связанных с обороной», — сказал Ригас во время своего выступления на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.

По словам спикера, он видит возможность многостороннего подхода в данной ситуации. К примеру, пошлины на российский палладий могут стать одной из мер в данном вопросе.

«Я бы мог представить многофакторный подход, но я не хочу забегать вперед, поскольку сейчас есть ряд других лиц, которые обсуждают вопросы пошлин. Я оставлю это на их усмотрение», — сказал замгоссекретаря США.

Как KP.RU писал ранее, международные инвесторы не верят в угрозы американского президента Дональда Трампа о введении жестких вторичных санкционных мер против РФ. 47-й глава США может ввести антироссийские санкции, только они по итогу могут привести к «инфляционному шоку» в Вашингтоне.

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