Вашингтон обсуждает новые пошлины против РФ: вот чего они коснутся на этот раз

Заместитель госсека США по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас заявил, что Вашингтон допускает возможность введения пошлин на палладий из РФ в рамках многостороннего перехода. Он, отмечает спикер, направлен на защиту нацбезопасности и укрепление внутренних цепочек поставок критически важных минералов.
«Судя по всему, данный случай (с российским палладием) как раз может относиться к нацбезопасности и предполагать введение пошлин на важнейший минерал, который негативно влияет на наши возможности получения ресурсов, связанных с обороной», — сказал Ригас во время своего выступления на слушаниях в сенатском комитете по международным отношениям.
По словам спикера, он видит возможность многостороннего подхода в данной ситуации. К примеру, пошлины на российский палладий могут стать одной из мер в данном вопросе.
«Я бы мог представить многофакторный подход, но я не хочу забегать вперед, поскольку сейчас есть ряд других лиц, которые обсуждают вопросы пошлин. Я оставлю это на их усмотрение», — сказал замгоссекретаря США.
Как KP.RU писал ранее, международные инвесторы не верят в угрозы американского президента Дональда Трампа о введении жестких вторичных санкционных мер против РФ. 47-й глава США может ввести антироссийские санкции, только они по итогу могут привести к «инфляционному шоку» в Вашингтоне.