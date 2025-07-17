Россиянин попросил Путина выдавать семейные ипотеки авансом: президент назвал его одним словом

По данным на 2025 год, рождаемость в России находится на рекордно низком уровне. По статистике, с 2019 года население сократилось более чем на 3,5 миллиона человек. В настоящий момент коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,4. Этого не хватает для воспроизводства населения. По указу президента к 2030 году коэффициент рождаемости должен достичь отметки в 1,6.