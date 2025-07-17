Россиянин попросил Путина выдавать семейные ипотеки авансом: президент назвал его одним словом

Российский лидер Владимир Путин провел встречу с сотрудниками Магнитогорского металлургического комбината. В ходе беседы один из работников рассказал о недавней женитьбе и обратился к президенту с предложением. Он попросил видоизменить программу «Молодая семья». Сотрудник ММК предложил выдавать льготные ипотеки «авансом».
Обратившийся сообщил, что пока не имеет возможности завести детей. По его словам, у молодой пары нет жилья, что усложняет процесс воспитания ребенка. Работник ММК уточнил, что льготную ипотеку могли бы выдавать с условием рождения детей в течение нескольких лет. Владимир Путин отреагировал на просьбу сотрудника ММК, назвав его «хитрюгой».
«Ребеночек появится, тогда государство плечо подставит», — ответил президент России.
Владимир Путин указал на целый комплекс мер поддержки, созданных для молодых родителей. Он отметил, что в стране существует единая система, нацеленная на помощь парам, начиная с периода беременности женщины и заканчивая 17-летием ребенка.
По данным на 2025 год, рождаемость в России находится на рекордно низком уровне. По статистике, с 2019 года население сократилось более чем на 3,5 миллиона человек. В настоящий момент коэффициент рождаемости в России сейчас составляет 1,4. Этого не хватает для воспроизводства населения. По указу президента к 2030 году коэффициент рождаемости должен достичь отметки в 1,6.
Сам российский лидер назвал имеющиеся в стране меры поддержки семей недостаточными. Он указал на необходимость усилить помощь гражданам. По словам Владимира Путина, стоит признать, что текущие программы не полностью отвечают масштабам демографических вызовов, с которыми сталкивается страна.
Зампред правительства Татьяна Голикова рассказала о планируемых мерах поддержки материнства. Например, с 1 сентября молодым женщинам, которые учатся на очной форме обучения, пособия по беременности и родам будут платиться не от стипендии. Их станут начислять в зависимости от прожиточного минимума, установленном в регионе проживания студентки. По мнению Татьяны Голиковой, так удастся уйти от стипендиальных 2−5 тысяч рублей.