Глава Союза отцов НСО поддержал идею признать иноагентами группу «Порнофильмы»

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал слова депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, который предложил признать всех участников группы «Порнофильмы» иноагентами и экстремистами. По мнению Майорова, в список экстремистов музыкантов действительно необходимо внести, но вот экстремистским их творчество назвать нельзя. Об этом пишет «Горсайт».