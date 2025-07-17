Глава Союза отцов НСО поддержал идею признать иноагентами группу «Порнофильмы»

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал слова депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, который предложил признать всех участников группы «Порнофильмы» иноагентами и экстремистами. По мнению Майорова, в список экстремистов музыкантов действительно необходимо внести, но вот экстремистским их творчество назвать нельзя. Об этом пишет «Горсайт».
— Я не услышал в их треках экстремизма. Иноагентами — понятно, но они ни к чему не призывают, — заявил глава Союза отцов НСО.
При этом он отметил, что только запретами ситуацию в стране не поменять. По его мнению, необходимо развивать группы, которые оказывают положительное влияние на молодежь.
— Нужно что-то более качественное взамен, чтобы люди хотели это слушать, особенно молодое поколение. А только запреты лишь усугубят ситуацию, — сказал он.