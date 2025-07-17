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Глава Союза отцов НСО поддержал идею признать иноагентами группу «Порнофильмы»

Сергей Майоров отметил, что творчество группы нельзя назвать экстремистским.

Источник: Комсомольская правда

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров прокомментировал слова депутата Брянской областной думы Михаила Иванова, который предложил признать всех участников группы «Порнофильмы» иноагентами и экстремистами. По мнению Майорова, в список экстремистов музыкантов действительно необходимо внести, но вот экстремистским их творчество назвать нельзя. Об этом пишет «Горсайт».

— Я не услышал в их треках экстремизма. Иноагентами — понятно, но они ни к чему не призывают, — заявил глава Союза отцов НСО.

При этом он отметил, что только запретами ситуацию в стране не поменять. По его мнению, необходимо развивать группы, которые оказывают положительное влияние на молодежь.

— Нужно что-то более качественное взамен, чтобы люди хотели это слушать, особенно молодое поколение. А только запреты лишь усугубят ситуацию, — сказал он.