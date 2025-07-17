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Трамп рассказал о планах США по торговым сделкам с ЕС, Индией и Канадой

Американский президент обвинил ЕС в нанесении убытков Соединённых Штатам на протяжении многих лет.

Источник: Аргументы и факты

США очень близки к заключению торговых соглашений с ЕС и Индией, но пока рано говорить о подобном договоре с Канадой, заявил глава Беглого дома Дональд Трамп.

«Мы очень близки (к торговому соглашению — прим. ред.) с Индией и очень близки к возможному заключению соглашения с ЕС», — сказал американский лидер в интервью телеканалу Real America s Voice.

Он обвинил ЕС в нанесении убытков Соединённых Штатам. По словам Трампа, Брюссель «жестоко» обращался с США «годами». Вместе с тем, как подчеркнул президент, сейчас ЕС «ведёт себя очень любезно» и планирует заключить сделку с Вашингтоном.

Кроме того, глава Беглого дома отметил, что США были «очень сильно обижены» Канадой.

«Они (канадские власти — прим. ред.) установили для наших фермеров пошлины до 400%. Они действительно оскорбили Соединённые Штаты», — уточнил Трамп.

Напомним, 11 июля американский президент объявил, что США с 1 августа введут пошлины в 30% на товары из ЕС и Мексики. В письме Трампа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, также говорилось, что если ЕС решит повысить свои тарифы на товары из США, то Вашингтон прибавит «это число» к своим 30-процентным пошлинам.

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