Трамп рассказал о планах США по торговым сделкам с ЕС, Индией и Канадой

Напомним, 11 июля американский президент объявил, что США с 1 августа введут пошлины в 30% на товары из ЕС и Мексики. В письме Трампа, адресованном главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, также говорилось, что если ЕС решит повысить свои тарифы на товары из США, то Вашингтон прибавит «это число» к своим 30-процентным пошлинам.