На Украине представили состав нового правительства

Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обнародовал предварительный состав нового украинского правительства, который будет вынесен на голосование Верховной рады на ближайшем заседании.
Согласно представленному списку, Юлия Свириденко выдвигается на пост премьер-министра, а нынешний глава правительства Денис Шмыгаль может перейти в Министерство обороны. Михаил Федоров, министр цифровой трансформации, предложен на должность первого вице-премьера. Также вице-премьерами могут стать Алексей Кулеба и Тарас Качка — действующие министры по инфраструктуре и вопросам евроинтеграции соответственно.
В составе также возможны кадровые перестановки: Герман Галущенко может возглавить Минюст, его нынешнюю должность главы Минэнерго прочат Светлане Гринчук. Министерство социальной политики, вероятно, возглавит Денис Улютин, а Алексей Соболев может встать во главе нового объединенного министерства, включающего функции экономики, экологии и аграрной политики. При этом ряд ключевых министров, включая глав МИД, Минздрава, Минфина и МВД, сохранят свои посты.
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что сделал предложение украинскому вице-премьеру Юлии Свириденко стать главой кабинета министров. Пока не уточняется, приняла ли это предложение чиновница.