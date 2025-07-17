На Украине представили состав нового правительства

В составе также возможны кадровые перестановки: Герман Галущенко может возглавить Минюст, его нынешнюю должность главы Минэнерго прочат Светлане Гринчук. Министерство социальной политики, вероятно, возглавит Денис Улютин, а Алексей Соболев может встать во главе нового объединенного министерства, включающего функции экономики, экологии и аграрной политики. При этом ряд ключевых министров, включая глав МИД, Минздрава, Минфина и МВД, сохранят свои посты.