Трое несовершеннолетних пострадали при попадании БПЛА в дом в Воронеже

Системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали над Воронежом и пригородами не менее пяти вражеских БПЛА. Как заявил глава региона Александр Гусев, в результате падения фрагментов дронов на многоэтажный дом пострадали три несовершеннолетних.
«Юноши 2009 и 2013 годов рождения с травмами головы и ссадинами госпитализированы; девушке 2009 года рождения с резаными ранами рук и ног медицинская помощь была оказана на месте. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал он в Telegram-канале.
Гусев также рассказал, что повреждены как минимум четыре квартиры. В одной выбита оконная рама и разрушена стена; еще в двух — выбиты стекла и поврежден фасад; в четвертой нарушена целостность остекления.
Жильцы одного из подъездов многоэтажного дома, на который упали фрагменты БПЛА, покинули квартиры. Региональное правительство организует для них пункт временного размещения. На месте уже работают оперативные службы.
Как KP.RU писал ранее, украинский дрон ликвидировали над Смоленской областью. В результате падения обломков БПЛА пострадал один человек, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.