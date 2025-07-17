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Голосуй где удобно: в Хабаровском крае запустили «мобильного избирателя»

Источник: Избирательная комиссия Хабаровского края

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутата краевой Думы можно будет в МФЦ. Соглашение об этом сегодня подписали Крайизбирком и МФЦ Хабаровского края. Свои подписи на документе поставили Денис Кузьменко и Оксана Захарова, сообщает ИА AmurMedia.

Документ определяет порядок взаимодействия при предоставлении услуг в рамках механизма «Мобильный избиратель» на дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16.

У избирателя есть возможность проголосовать на любом избирательном участке в границах избирательного округа вне зависимости от места регистрации.

Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в одном из 16 отделений МФЦ, начиная с 29 июля и по 9 сентября 2025 года. Также заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» (16+) и в территориальных избирательных комиссиях.

В УИК сделать это можно будет с 3 по 9 сентября 2025 года.

Напомним, единый день голосования — 13—14 сентября 2025 года. В регионе пройдут выборы по 13 избирательным кампаниям местного уровня, в том числе:

  • депутата Хабаровской городской Думы по округу № 10;
  • депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по округу № 23;
  • главы города Вяземский;
  • депутатов Собрания депутатов Солнечного муниципального округа первого созыва и др.

10 июля 2025 года начался этап выдвижения кандидатов для участия в выборах органов местного самоуправления Хабаровского края.