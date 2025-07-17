Голосуй где удобно: в Хабаровском крае запустили «мобильного избирателя»

Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в одном из 16 отделений МФЦ, начиная с 29 июля и по 9 сентября 2025 года. Также заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» (16+) и в территориальных избирательных комиссиях.