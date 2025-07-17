Голосуй где удобно: в Хабаровском крае запустили «мобильного избирателя»

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на дополнительных выборах депутата краевой Думы можно будет в МФЦ. Соглашение об этом сегодня подписали Крайизбирком и МФЦ Хабаровского края. Свои подписи на документе поставили Денис Кузьменко и Оксана Захарова, сообщает ИА AmurMedia.
Документ определяет порядок взаимодействия при предоставлении услуг в рамках механизма «Мобильный избиратель» на дополнительных выборах депутата Законодательной Думы Хабаровского края по одномандатному избирательному округу № 16.
У избирателя есть возможность проголосовать на любом избирательном участке в границах избирательного округа вне зависимости от места регистрации.
Для этого нужно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения в одном из 16 отделений МФЦ, начиная с 29 июля и по 9 сентября 2025 года. Также заявление можно будет подать на портале «Госуслуги» (16+) и в территориальных избирательных комиссиях.
В УИК сделать это можно будет с 3 по 9 сентября 2025 года.
Напомним, единый день голосования —
- депутата Хабаровской городской Думы по округу № 10;
- депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы по округу № 23;
- главы города Вяземский;
- депутатов Собрания депутатов Солнечного муниципального округа первого созыва и др.
10 июля 2025 года начался этап выдвижения кандидатов для участия в выборах органов местного самоуправления Хабаровского края.