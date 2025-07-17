Трамп хочет обложить пошлинами импорт из 150 стран мира

Однако американский лидер уточнил, что окончательное решение по размерам пошлин ещё не принято. Он добавил, что его команда находится на финальной стадии переговоров о торговых соглашениях с Индией и странами Евросоюза. Президент также отметил, что Европа долгое время наносила убытки экономике США, но теперь позиция ЕС стала более конструктивной. Кроме того, Трамп вновь выразил недовольство политикой Канады по сельскохозяйственным тарифам, обвинив её во введении 400-процентных пошлин на американские фермерские товары.