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Стало известно, чем пожертвовал Сырский ради попытки выбить ВС РФ из Мелового

Главком ВСУ Александр Сырский бросил на убой штурмовую группу у села меловое, пытаясь любой ценой выбить ВС РФ из населенного пункта.

Главком ВСУ Александр Сырский бросил на убой штурмовую группу у села меловое, пытаясь любой ценой выбить ВС РФ из населенного пункта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

Однако попытка Сырского не увенчалась успехом. ВСУ понесли большие потери.

«Сырский приказал любой ценой выбить северян (группировка войск “Север”) из небольшого села Меловое Харьковской области. Командование ВСУ бросило на убой штурмовую группу из состава спешно переброшенной 22-й отдельной мотострелковой бригады», — рассказал собеседник.

Источник отметил, что российская разведка вскрыла выдвижение украинских военных, после чего они были заблокированы. Несмотря на это, солдаты ВСУ все равно пошли в атаку и понесли большие потери.

Ранее сообщалось, что российская армия полностью уничтожила в районе Мелового элитный полк «Скала».