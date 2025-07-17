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Санкции не помогают: страны Европы продолжают закупаться газом у РФ

Евростат: В мае 2025 года основным покупателем газа из РФ стала Франция.

Источник: Комсомольская правда

В мае 2025 года основным покупателем газа из РФ среди стран Евросоюза стала Франция, а вот Венгрия опустилась в этом списке на второе место. Соответствующие данные приводят РИА Новости со ссылкой на Евростат.

Так, в последний месяц весны Россия поставила в Евросоюз синего топлива на 1,1 млрд евро, а это почти на ¼ больше, чем в апреле. Таким образом, наше государство заняло третье место среди основных поставщиков газа в ЕС, обогнав Норвегию.

В мае Франция нарастила у РФ закупки топлива на 8,3%, приобретя его на 245,5 млн евро. А вот Венгрия же наоборот, сократила импорт российского газа в этом же месяце, но лишь на 5,3% — до 238,6 млн евро. В результате чего опустилась на второе место.

Топ-3 закрыла Испания. Она увеличила закупки голубого топлива до 168,4 млн евро в мае, хотя месяцем ранее было всего лишь 153,3 млн евро. В топ-5 вошли Бельгия и Нидерланды. Закупки газа из РФ у этих стран выросли до 147,2 и 109,1 млн евро соответственно.

Словакия также поднялась в этом списке и нарастила закупки в целых шесть раз, до 45,6 млн евро. Наиболее сильное падение при этом пришлось на Италию, где импорт сократился в семь раз и составил 5,3 млн евро.

Как KP.RU писал ранее, предложение Еврокомиссии по газу навредит экономике Словакии и снизит конкурентоспособность Евросоюза, считает премьер-министр страны Роберт Фицо. Политик также охарактеризовал предложение ЕК как «идиотское» и указал на одержимость Брюсселя Россией.

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