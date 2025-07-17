Санкции не помогают: страны Европы продолжают закупаться газом у РФ

В мае Франция нарастила у РФ закупки топлива на 8,3%, приобретя его на 245,5 млн евро. А вот Венгрия же наоборот, сократила импорт российского газа в этом же месяце, но лишь на 5,3% — до 238,6 млн евро. В результате чего опустилась на второе место.