Губернатор Текслер доложил Путину о реализации нацпроектов на Южном Урале

По словам губернатора, только в сфере здравоохранения за последние годы построено 134 и отремонтировано 266 объектов. Активно ведётся работа по привлечению врачей и медперсонала. Среди приоритетов — ранняя диагностика и лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Другой важный проект — строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ. Сдача объекта намечена на 2027 года. Все работы идут по графику, заверил Алексей Текслер.