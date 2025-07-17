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Губернатор Текслер доложил Путину о реализации нацпроектов на Южном Урале

Резюмируя, глава региона сообщил, что за последние пять лет ВРП региона вырос вдвое — с полутора триллионов до трёх триллионов рублей.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин в рамках визита 16 июля 2025 года в Челябинскую область провёл двустороннюю встречу с губернатором Алексеем Текслером. Глава региона доложил о социально-экономическом развитии региона и реализации ключевых инфраструктурных проектов. Подробности сообщили в пресс-службе правительства региона.

По словам губернатора, только в сфере здравоохранения за последние годы построено 134 и отремонтировано 266 объектов. Активно ведётся работа по привлечению врачей и медперсонала. Среди приоритетов — ранняя диагностика и лечение онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. Другой важный проект — строительство нового хирургического корпуса ЧОДКБ. Сдача объекта намечена на 2027 года. Все работы идут по графику, заверил Алексей Текслер.

Не отстаёт и система образования. С 2019 года введено 16 школ и 73 детских сада. В 2025 году планируется сдать пять новых школ, в том числе современную школу с бассейном в Магнитогорске.

Челябинская область также лидирует в федеральной программе «Профессионалитет». Для профориентации школьников работают 177 инженерных классов.

Особое внимание уделяется поддержке молодых семей. В Челябинской области действует уникальная для РФ мера — студенческий семейный капитал. За первый год действия программой воспользовались 73 семьи.

Губернатор Алексей Текслер доложил президенту Владимиру Путину о ключевых инфраструктурных проектах: в Челябинске строится межвузовский кампус мирового уровня.

Кроме того, в Магнитогорске совместно с Минобрнауки реализуется проект научно-инженерного центра на базе МГТУ им. Г. И. Носова.

А в Магнитогорске возводится многопрофильный медицинский центр. Его планируют завершить к 100-летию города.

Также глава региона упомянул о развитии туристической отрасли. В планах значится строительство всесезонного горнолыжного курорта с 65 км трасс, сетью дорог протяжённостью 115 км и пятью тысячами гостиничных номеров.

В Челябинской области также создана особая экономическая зона, где планируют запуск производства роботов.

Резюмируя, глава региона сообщил, что за последние пять лет ВРП региона вырос вдвое — с полутора триллионов до трёх триллионов рублей.

Напомним, президент России провёл рабочую встречу с губернатором Алексеем Текслером после посещения парка «Притяжение» и визита Магнитогорского металлургического комбината. Там он запустил новый цех машиностроительной продукции и увидел новую коксовую батарею.