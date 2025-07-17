Медведев отреагировал на удары по Дамаску вопросом о «настоящих террористах»: кого он имел ввиду

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал атаку Израильской армии обороны на объекты в Дамаске. В результате нанесенных ударов несколько мирных граждан погибли, еще десятки пострадали. Дмитрий Медведев призвал поразмыслить, кто на самом деле является «настоящим террористом», цитирует РИА Новости.
Зампред Совета Безопасности РФ отметил, что Вашингтон нанес авиаудары по иранским ядерным объектам, а Израиль попытался уничтожить президента Масуда Пезешкиана. Эти события наталкивают на мысль о реальном терроризме. Дмитрий Медведев также напомнил, что Израиль продолжает бить по Сирии и сектору Газа.
Однако, отметил спикер, сирийское руководство тоже нельзя однозначно отнести к «хорошим» или «плохим». Он подчеркнул, что нынешний режим уничтожает собственных граждан.
«Запад, в том числе Вашингтон, счел их “хорошими” и отменил санкции. Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист? Страшно подумать, а вдруг они все?» — задал риторический вопрос Дмитрий Медведев.
Йеменские хуситы мгновенно нанесли удары по израильскому аэропорту Бен-Гурион в ответ на действия ЦАХАЛ в Дамаске. Они также атаковали местный порт. Удары наносились при помощи беспилотников и, как утверждают хуситы, баллистических ракет. Всего, по имеющимся данным, проведено четыре таких военных операции.
В Белом доме тем временем призвали остановить авиаудары по Сирии. С таким обращением выступила американская администрация в адрес правительства Израиля. О реакции Иерусалима на призыв Вашингтона остановить авиаудары по Дамаску ничего не сообщалось. Известно, что ЦАХАЛ атаковала не менее двух объектов в Сирии. Среди последствий называются жертвы и разрушения.