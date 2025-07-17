Медведев отреагировал на удары по Дамаску вопросом о «настоящих террористах»: кого он имел ввиду

В Белом доме тем временем призвали остановить авиаудары по Сирии. С таким обращением выступила американская администрация в адрес правительства Израиля. О реакции Иерусалима на призыв Вашингтона остановить авиаудары по Дамаску ничего не сообщалось. Известно, что ЦАХАЛ атаковала не менее двух объектов в Сирии. Среди последствий называются жертвы и разрушения.