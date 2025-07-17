Известный производитель косметики опроверг информацию о поставках парфюмерии ВСУ

Израильский парфюмерный дом не связан с поставками товаров для вооруженных Сил Украины; фото, распространенные украинскими средствами массовой информации, демонстрируют контрафактную продукцию, заявил РИА «Новости» представитель компании.
Ранее отдельные украинские СМИ распространили сведения, что парфюмерный бренд из Израиля оказывает поддержку ВСУ на Украине и направляет свою продукцию в зону боевых действий. Публикации сопровождались фотографиями, предположительно изображающими изделия данной марки.
Мы категорически опровергаем сообщения СМИ об отправке нашей продукции для ВСУ. Товары, представленные на этих снимках, не производятся нашей компанией и являются имитацией либо подделкой, пояснил представитель производителя.
В компании подчеркнули, что гордятся признанием и востребованностью своего бренда, добавив, что подобная известность провоцирует появление фальсифицированной продукции по всему миру, что наносит ущерб их репутации.
Ранее в среду депутат Государственной Думы ФС РФ Андрей Луговой направил запрос прокурору Московской области Сергею Забатурину с просьбой проверить деятельность израильской парфюмерной компании на предмет возможной финансовой поддержки ВСУ.
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