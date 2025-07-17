Экс-советник Байдена отказался давать показания по когнитивному здоровью

Энтони Бернал, ранее работавший советником Джилл Байден, отказался давать показания относительно когнитивного состояния Джо Байдена в период его пребывания на посту президента. Об этом сообщил председатель комитета по надзору Палаты представителей США Джеймс Комер.
По его словам, Бернал воспользовался правом, закреплённым Пятой поправкой Конституции США, позволяющим не свидетельствовать против себя.
Комер отметил, что это касается в том числе вопросов о том, исполняли ли обязанности главы государства невыборные лица или члены семьи, а также давал ли Байден указания скрывать информацию о своём состоянии здоровья.
Как подчёркивается в материале, глава комитета ожидал, что Бернал откажется от сотрудничества в рамках расследования.
Между тем стало известно, что Кевин О Коннор, бывший личный врач экс-президента США Джо Байдена, планирует отложить дачу показаний о здоровье своего подопечного перед комитетом по надзору Палаты представителей.