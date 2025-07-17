Лидер республиканцев призвал полностью раскрыть информацию по делу Эпштейна

Лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн выступил за полное обнародование всех материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Его заявление прозвучало на фоне обсуждений предполагаемых связей президента Дональда Трампа с этим делом.
«Да, мы все заинтересованы в том, чтобы справедливость восторжествовала, чтобы было полное раскрытие информации и чтобы все было прозрачно», — отметил Тьюн в эфире телеканала Fox News.
Он добавил, что наступит момент, когда необходимо будет принять четкое решение по этому вопросу, подчеркнув важность доверия общества к правовой системе и открытости расследования.
Ранее Трамп назвал обвинения в его адрес о предполагаемых связях с Эпштейном очередной политической провокацией со стороны демократов. Он также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, «купились» на эту информацию.