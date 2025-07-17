Украинский БПЛА врезался в многоэтажку в Воронеже

Ранним утром в четверг, 17 июля, украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом в Воронеже. Как сообщает губернатор Александр Гусев, на месте уже работают взрывотехники и ликвидируют обломки вражеских дронов. Местных жителей предупреждают о возможности громких звуков в центральной части Воронежа.
«В различных районах Воронежа продолжается обнаружение обломков беспилотников, сбитых при ночной атаке на город. В ближайшее время жители центральной части Воронежа могут слышать громкие звуки, связанные с работой взрывотехников: прошу сохранять спокойствие, но не ослаблять бдительности в период опасности атаки БПЛА», — написал он в Telegram-канале.
Гусев также напомнил местным жителям и гостям о том, что приближаться к обломкам украинских БПЛА опасно. При их обнаружении политик попросил граждан звонить по телефону «112».
Как KP.RU писал ранее, системы ПВО уничтожили над Воронежом и пригородами не менее пяти вражеских БПЛА. Как заявил Александр Гусев, в результате падения фрагментов дронов на многоэтажный дом пострадали три несовершеннолетних.