Политический курс президента США Дональда Трампа нередко меняется после бесед с супругой Меланией, сообщил в разговоре с aif.ru врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
Напомним, ранее The Times написала, что Мелания, являясь уроженкой Словении и выросшая в бывшей Югославии, может оказывать влияние на супруга в рамках конфликта на Украине.
Интерес первой леди к ситуации может быть связан с ее опытом жизни за «железным занавесом» и уважением к экс-президенту Штатов Рональду Рейгану, который был символом консервативных ценностей и жесткой политики по отношению к СССР.
«Мелания Трамп — коренная европеизированная фигура, впитавшая историю, боль и различные политические ветра региона. Это не пустая формальность: происхождение и личные переживания жены формируют уникальный пласт её восприятия конфликта в регионе», — отметил эксперт.
Панкратов, ссылаясь на данные аналитиков, добавил, что именно после эмоциональных ремарок Мелании и ее бесед с мужем происходили существенные изменения курса Трампа. Речь в данном случае идет о самых разных направлениях внутренней и внешней политики, в том числе об украинском конфликте.
Ранее сообщалось, что жену Трампа прозвали «Меланией Трампенко» из-за попыток помочь Киеву.