Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что для Украины было бы целесообразно согласиться на мир с Россией на ее условиях, чем продолжать нести потери.
«Они (украинцы) продолжают конфликт, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования кризиса путем переговоров на условиях России», — сказал спикер в эфире своего YouTube-канала.
Дэвис считает, что, если киевская сторона и далее продолжит слепо надеяться на чудо, то они могут потерять буквально все, что имеют сейчас.
Как KP.RU писал ранее, в случае ракетного удара по Киеву нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский первым прячется в бункере, чтобы избежать последствий своих безответственных заявлений. Такое мнение выразил нардеп Александр Дубинский.