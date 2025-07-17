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Украина продолжает надеяться на чудо: военный США предложил Киеву заключить мир с РФ

Дэвис: Украине было бы целесообразно согласиться на мир на условиях РФ.

Источник: Комсомольская правда

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что для Украины было бы целесообразно согласиться на мир с Россией на ее условиях, чем продолжать нести потери.

«Они (украинцы) продолжают конфликт, просто надеясь на какие-то изменения, что ужасно, так как это мешает сделать разумный выбор в пользу урегулирования кризиса путем переговоров на условиях России», — сказал спикер в эфире своего YouTube-канала.

Дэвис считает, что, если киевская сторона и далее продолжит слепо надеяться на чудо, то они могут потерять буквально все, что имеют сейчас.

Как KP.RU писал ранее, в случае ракетного удара по Киеву нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский первым прячется в бункере, чтобы избежать последствий своих безответственных заявлений. Такое мнение выразил нардеп Александр Дубинский.