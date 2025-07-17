Посол РФ Барбин: власти Дании не исключают создания базы НАТО в Гренландии

Напомним, в конце января агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО написало, что Североатлантический альянс может значительно расширить своё присутствие в Арктике из-за высказываний американского президента Дональда Трампа по поводу возможного присоединения Гренландии к США. Сторонники этой инициативы сочли, что такой шаг снизит напряжённость, возникшую в связи с позицией Вашингтона о статусе острова, который принадлежит Дании.