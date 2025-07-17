Посол РФ Барбин: власти Дании не исключают создания базы НАТО в Гренландии

Власти Дании выступают за увеличение военной активности НАТО в Гренландии и не исключают вариант появления базы Североатлантического альянса на указанном острове, заявил посол России в Копенгагене Владимир Барбин.
«Копенгаген ратует за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО. Не исключается и обсуждение возможности создания военной базы НАТО на Гренландии», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
По словам дипломата, свои заявления датское руководство пытается оправдать, используя обвинения в адрес РФ. Кроме того, Барбин связал высказывания властей Дании с их отношением к притязаниям США на Гренландию.
Посол уточнил, что по инициативе Копенгагена в районе острова существенно активизировала военную деятельность Франция. Дания также собирается развиватьвоенное сотрудничество с Германией и Британией. Дипломат считает, что такие шаги могут ещё больше обострить военно-политическую обстановку в Арктическом регионе.
Напомним, в конце января агентство DPA со ссылкой на источники в НАТО написало, что Североатлантический альянс может значительно расширить своё присутствие в Арктике из-за высказываний американского президента Дональда Трампа по поводу возможного присоединения Гренландии к США. Сторонники этой инициативы сочли, что такой шаг снизит напряжённость, возникшую в связи с позицией Вашингтона о статусе острова, который принадлежит Дании.