Владимир Путин заявил, что Челябинск попадает в «зону тяготения» трассы М-12 «Восток»

По словам главы государства, эффект от этой трассы, которая призвана связать более крепко в конечном итоге регионы России с Китаем, Северной Кореей, Казахстаном и Монголией, будут чувствовать не только субъекты РФ, по которым она в настоящее время уже прошла. Определенные выгоды получат и другие территории. Отмечая это, Владимир Путин привел в пример Челябинск.
«Безусловно, положительный социально-экономический импульс получат и субъекты, находящиеся в “зоне тяготения” этой автотрассы, повысится региональная взаимосвязанность. Теперь, например, можно будет существенно быстрее добраться из Челябинска до Казани, Владимира или Москвы», — сказал президент Российской Федерации.
Подтверждая выводы главы государства, свои выкладки по этому вопросу привел заместитель председателя российского правительства. «С сегодняшнего дня от Санкт-Петербурга до Челябинска у нас 2,5 тысячи километров без единого светофора, освещённые, со связью, заправками, с возможностью быстро приехать, — заявил Хуснулин. Федеральный чиновник отметил, что на этом коридоре расположено 1100 основных опорных пунктов, начиная от крупных агломераций и заканчивая небольшими сельскими пунктами. В результате в “зоне тяготения” трассы М-12 оказываются 14 регионов, в которых проживает 63 миллиона человек.