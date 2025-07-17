Владимир Путин заявил, что Челябинск попадает в «зону тяготения» трассы М-12 «Восток»

По словам главы государства, эффект от этой трассы, которая призвана связать более крепко в конечном итоге регионы России с Китаем, Северной Кореей, Казахстаном и Монголией, будут чувствовать не только субъекты РФ, по которым она в настоящее время уже прошла. Определенные выгоды получат и другие территории. Отмечая это, Владимир Путин привел в пример Челябинск.