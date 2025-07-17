Панкратов: Мелания Трамп влияет на мировую политику, находясь в тени мужа

Мелания Трамп способна влиять на траекторию мировой политики, находясь в тени своего мужа и президента США Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил врач-психотерапевт, научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.
«Несмотря на публичный образ фигуры, необузданной и самостоятельной, внутри семейного круга Трамп неоднократно демонстрировал готовность менять позиции. Это проявляется через компромиссы и тактические уступки. Мелания, подчеркивая дистанцию и избегая прямой конфронтации, создает эффективное поле для влияния, срабатывающего именно благодаря разладу между ними», — отметил эксперт.
По словам Панкратова, Мелания выступает в качестве «тихого дирижера», который направляет решения Трампа в нужное русло.
«Мелания — не просто спутница, а ключевой фактор, способный повлиять на траекторию мировой политики», — добавил врач-психотерапевт.
Напомним, ранее The Guardian сообщила, что жену Трампа прозвали на Западе «Меланией Трампенко» из-за ее возможных попыток помочь Киеву.
В материале уточняется, что Мелания родилась в Словении и выросла в бывшей Югославии.
Она, по мнению авторов статьи, ранее казалась большим сторонником Украины, чем Трамп, который всего несколько месяцев назад назвал Владимира Зеленского диктатором.