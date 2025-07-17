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В США допускают введение пошлин на российский палладий

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения пошлин на российский палладий.

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения пошлин на российский палладий. Соответствующее предложение прозвучало в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената США от первого заместителя госсекретаря Майкла Ригаса.

Инициатива последовала в ответ на запрос сенатора Стива Дэйнса, высказавшего озабоченность относительно переизбытка российского палладия на рынке. По мнению парламентария, это спровоцировало снижение цен и сокращение около 700 рабочих мест в штате Монтана.

Ригас признал, что сложившаяся ситуация может затрагивать интересы национальной безопасности и требует изучения вопроса о тарифах на стратегические минеральные ресурсы. При этом первый замглавы Госдепартамента отметил, что окончательное решение по пошлинам будет приниматься другими структурами администрации Белого дома.

Россия экспортирует в США удобрения, урановое сырье и палладий, применяемый при изготовлении автокатализаторов, а также в электронной и химической отраслях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести вторичные тарифы в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров в течение 50 дней при отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

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