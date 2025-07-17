В США допускают введение пошлин на российский палладий

Ригас признал, что сложившаяся ситуация может затрагивать интересы национальной безопасности и требует изучения вопроса о тарифах на стратегические минеральные ресурсы. При этом первый замглавы Госдепартамента отметил, что окончательное решение по пошлинам будет приниматься другими структурами администрации Белого дома.