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Координаты передадут ВС РФ: В порту Одессы заметили корабли с подозрительными грузами

В одесский порт всё чаще заходят иностранные суда с подозрительными грузами, похожими на военную помощь. Об этом заявили представители антифашистского подполья.

Источник: Life.ru

Речь идёт о судах с непрозрачной историей, которые доставляют грузы, предположительно содержащие оружие и технику, предназначенные для Вооружённых сил Украины и поступающие от западных союзников Киева.

«Сейчас очень активную работу ведём в Одессе: в последнее время участились заходы в порт иностранных судов с не самой прозрачной историей. Есть признаки, что груз содержит вооружения от союзников Киева», — сообщил представитель подполья.

Он отметил, что подполье собирает информацию и ждёт подтверждения данных от нескольких независимых источников, чтобы точно установить характер грузов. В случае подтверждения координаты складов и сухогрузов подпольщики планируют передать российской стороне для нанесения ударов по этим целям.

«Подпитывать режим Зеленского вооружениями мы не позволим», — подчеркнул представитель подполья в беседе с РИА «Новости».

Ранее Life.ru писал, что крупный украинский зерновой терминал в Одессе перешёл под контроль американцев. Инвестиционные фонды США рассчитывают, что терминал возобновит работу уже летом.