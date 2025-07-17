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Трамп потряс мир новым решением: под удар США попадут сразу 150 стран

Трамп: США хотят ввести пошлины против 150 стран.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил о планах ввести импортные пошлины в размере 10−15% на товары из порядка 150 небольших стран. В интервью телеканалу Real America’s Voice он отметил, что окончательный размер тарифов пока не определен.

«Мы собираемся объявить одну цифру для оставшихся почти 150 стран. И это будет, вероятно, 10% или 15%. Мы еще не решили», — сказал хозяин Белого дома.

2 апреля американская администрация объявила о введении пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальный тариф в 10% начал действовать 5 апреля, а индивидуальные ставки — 9 апреля. Тогда же Трамп приостановил на 90 дней часть ответных мер для проведения торговых переговоров, сохранив базовую ставку в 10%.

27 июня президент США уточнил, что страны, с которыми не будут заключены отдельные соглашения, получат уведомления о новых условиях торговли в течение полутора недель. Рассылка таких уведомлений началась в последние дни. Ожидается, что новые тарифы вступят в силу 1 августа, хотя Трамп допускал возможность продления переговоров в отдельных случаях.

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