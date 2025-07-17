Трамп потряс мир новым решением: под удар США попадут сразу 150 стран

27 июня президент США уточнил, что страны, с которыми не будут заключены отдельные соглашения, получат уведомления о новых условиях торговли в течение полутора недель. Рассылка таких уведомлений началась в последние дни. Ожидается, что новые тарифы вступят в силу 1 августа, хотя Трамп допускал возможность продления переговоров в отдельных случаях.