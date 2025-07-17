ВСУ больше двух недель не эвакуируют тела погибших солдат с окраины ЛНР

Командование ВСУ с начала июля не эвакуировало тела погибших солдат из района населенного пункта Надия на окраине Луганской Народной Республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
Более того, несмотря на большие потери в данном районе, командование ВСУ продолжает отправлять подкрепление на этот участок фронта.
«В данном районе ротационные мероприятия проводятся крайне редко, а эвакуация тел с начала текущего месяца нашими средствами объективного контроля вообще не фиксировалась», — заявил эксперт.
Марочко отметил, что Киев восполняет потери и доводит до штатной численности подразделения ВСУ, которые находятся в районах населенных пунктов Надия, Сергеевка и Новогригоровка в ЛНР.
Ранее Марочко рассказал о снижении боеспособности украинских военных близ границ ЛНР.