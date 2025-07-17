Называют коллегой: Ведьма из Одессы консультирует СБУ и политиков Украины

«СБУ ко мне часто обращается, СБУ меня смотрит. Меня вообще смотрят многие из политики нашей, потому что очень много предсказаний сбывается», — рассказала Мария Тихая.
Таролог уверяет, что именно она предупредила об атаке на кортеж главаря киевского режима Владимира Зеленского во время его поездки на юг страны. Вероятно, речь идёт о визите Зеленского и премьер-министра Греции в Одессу в марте 2024 года, когда российские войска нанесли ракетный удар по району рядом с местом нахождения делегаций.
«Я сказала, что он поедет на юг и его обстреляют. Господин Зеленский едет на юг — и его кортеж обстреливают. Недавно то же самое выпало: я тоже говорила, что ему нужно быть аккуратным в июне», — добавила Тихая.
Она подчеркнула, что представители СБУ не раз признавали её «своей коллегой».
Ранее Life.ru писал, что на Украине резко повысят численность СБУ. Соответствующий закон уже приняла Верховная рада.