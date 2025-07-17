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Называют коллегой: Ведьма из Одессы консультирует СБУ и политиков Украины

Украинский таролог Мария Тихая, позиционирующая себя как ведьма, утверждает, что Служба безопасности Украины регулярно обращается к ней за консультациями и внимательно следит за её предсказаниями. По словам Тихой, сотрудники ведомства даже называют её «своей коллегой», несмотря на то, что до конца не понимают принципы работы её способностей.

Источник: Life.ru

«СБУ ко мне часто обращается, СБУ меня смотрит. Меня вообще смотрят многие из политики нашей, потому что очень много предсказаний сбывается», — рассказала Мария Тихая.

Таролог уверяет, что именно она предупредила об атаке на кортеж главаря киевского режима Владимира Зеленского во время его поездки на юг страны. Вероятно, речь идёт о визите Зеленского и премьер-министра Греции в Одессу в марте 2024 года, когда российские войска нанесли ракетный удар по району рядом с местом нахождения делегаций.

«Я сказала, что он поедет на юг и его обстреляют. Господин Зеленский едет на юг — и его кортеж обстреливают. Недавно то же самое выпало: я тоже говорила, что ему нужно быть аккуратным в июне», — добавила Тихая.

Она подчеркнула, что представители СБУ не раз признавали её «своей коллегой».

Ранее Life.ru писал, что на Украине резко повысят численность СБУ. Соответствующий закон уже приняла Верховная рада.