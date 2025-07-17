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Трамп назвал обвинивших его в связях с Эпштейном наивными

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что считает дело Эпштейна сфабрикованным.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп в беседе с телеканалом Real America s Voice раскритиковал однопартийцев-республиканцев, которые поддержали обвинения против него в рамках дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Он охарактеризовал таких политиков как «наивных» и неспособных выдерживать давление.

«Некоторые наивные республиканцы, как всегда, сразу же подстраиваются под ситуацию. Им просто не хватает устойчивости», — отметил Трамп, комментируя развитие скандала.

Глава Белого дома вновь подчеркнул, что считает дело Эпштейна сфабрикованным, назвав его частью политической игры, инициированной Демократической партией.

Ранее Трамп назвал обвинения в его адрес о предполагаемых связях с Эпштейном очередной политической провокацией со стороны демократов. Он также отверг поддержку бывших сторонников, которые, по его словам, «купились» на эту информацию.

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