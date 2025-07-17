Датское правительство рассматривает возможность размещения базы Североатлантического альянса (НАТО) на территории Гренландии, обосновывая это мнимыми угрозами со стороны России. Такую точку зрения озвучил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА «Новости».
По его словам, Дания использует обвинения в адрес Москвы относительно создания рисков для региональной безопасности. Параллельно власти королевства, опасаясь территориальных претензий Соединенных Штатов Америки (США) на Гренландию, выступают за интенсификацию военного присутствия внерегиональных членов НАТО в арктических зонах.
Барбин подчеркнул, что по инициативе Копенгагена в районе Гренландии заметно возросла активность вооруженных сил Франции. Датская сторона, однако, не планирует ограничиваться оборонным взаимодействием с Парижем — намечено его расширение с участием ФРГ, Великобритании и других рядовых участников блока.
Подобные шаги, заключил дипломат, спровоцируют дальнейшее ухудшение военно-политической ситуации в Арктическом регионе.
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