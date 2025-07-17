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Стало известно о планах Дании по созданию в Гренландии военной базы НАТО

Датское правительство рассматривает возможность размещения базы Североатлантического альянса (НАТО) на территории Гренландии, обосновывая это мнимыми угрозами со стороны России.

Датское правительство рассматривает возможность размещения базы Североатлантического альянса (НАТО) на территории Гренландии, обосновывая это мнимыми угрозами со стороны России. Такую точку зрения озвучил посол России в Копенгагене Владимир Барбин в интервью РИА «Новости».

По его словам, Дания использует обвинения в адрес Москвы относительно создания рисков для региональной безопасности. Параллельно власти королевства, опасаясь территориальных претензий Соединенных Штатов Америки (США) на Гренландию, выступают за интенсификацию военного присутствия внерегиональных членов НАТО в арктических зонах.

Барбин подчеркнул, что по инициативе Копенгагена в районе Гренландии заметно возросла активность вооруженных сил Франции. Датская сторона, однако, не планирует ограничиваться оборонным взаимодействием с Парижем — намечено его расширение с участием ФРГ, Великобритании и других рядовых участников блока.

Подобные шаги, заключил дипломат, спровоцируют дальнейшее ухудшение военно-политической ситуации в Арктическом регионе.

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