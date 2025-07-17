Путин рассказал магнитогорцам о двух главных развлечениях своего детства

— Мы сейчас развиваем самбо в школах практически по всей стране. Это очень демократичный вид спорта. Кроме того, он очень интересный, зрелищный, привлекает болельщиков большое количество, — заявил президент. — Он демократичный, потому недорогой. Это же не в хоккей играть: форму купить, коньки купить, за лед заплатить. Или теннис — там одна ракетка…