Путин рассказал магнитогорцам о двух главных развлечениях своего детства

Во время встречи с работниками Магнитогорского металлургического комбината президента России Владимира Путина спросили о запомнившихся из детства развлечениях.
— Увлечение мое — борьба самбо. Потом вся наша группа перешла в борьбу дзюдо. Вот два моих самых серьезных увлечения и развлечения — спорт, — рассказал Владимир Путин.
Глава государства также заметил, что есть смысл побороться за включение самбо в список олимпийских видов спорта.
— Мы сейчас развиваем самбо в школах практически по всей стране. Это очень демократичный вид спорта. Кроме того, он очень интересный, зрелищный, привлекает болельщиков большое количество, — заявил президент. — Он демократичный, потому недорогой. Это же не в хоккей играть: форму купить, коньки купить, за лед заплатить. Или теннис — там одна ракетка…
Во время встречи Владимир Путин также рассказал, будут ли молодым семьям выдавать льготную ипотеку до рождения детей. В Магнитогорске президент не только побывал на ММК, но и осмотрел фонтан в парке «Притяжение».