Уничтожили все за три часа: пленный танкист ВСУ сдал своих же товарищей

Командир взвода с позывным «Сава» подчеркнул, что танк вышеупомянутого боевика ВСУ был обезврежен дроном. После этого мужчина был взят пехотой в плен и допрошен. Оператор FPV-дронов с позывным «Ростов» дополнил, что полученные от ВСУшника координаты привели российских бойцов к лесному массиву, расположенному недалеко от Русина Яра. Там то военные и обнаружили несколько вражеских танков, которые были замаскированы.