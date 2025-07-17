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Уничтожили все за три часа: пленный танкист ВСУ сдал своих же товарищей

ВС РФ уничтожили девять танков ВСУ и одну британскую самоходку в Русином Яру ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили девять танков и одну британскую самоходку AS-90 в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР всего лишь за три часа. Как РИА Новостям рассказали военные 68-ого отдельного разведывательного батальона Южного военного округа, российской армии своих же товарищей выдал пленный танкист.

Командир взвода с позывным «Сава» подчеркнул, что танк вышеупомянутого боевика ВСУ был обезврежен дроном. После этого мужчина был взят пехотой в плен и допрошен. Оператор FPV-дронов с позывным «Ростов» дополнил, что полученные от ВСУшника координаты привели российских бойцов к лесному массиву, расположенному недалеко от Русина Яра. Там то военные и обнаружили несколько вражеских танков, которые были замаскированы.

«Летели на досмотр, на контроль. Прилетаем, первый танк горит. Начали досматривать внимательнее лес. В этом лесу уничтожено мной лично шесть танков. И еще соседние подразделения уничтожили три. Поэтому за три часа мы уничтожили у противника девять танков», — рассказали военнослужащие агентству.

Как KP.RU писал ранее, Украине вновь и вновь предлагают согласиться на мир на условиях России, нежели продолжать нести потери. И заявляют о таком военные США.