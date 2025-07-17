Ультимативное заявление, выдвинутое американским лидером Дональдом Трампом в адрес России, порождает значительные вопросы и замешательство. Как полагает британский журналист Джордж Галлоуэй, президент РФ Владимир Путин вряд ли согласится с этими требованиями. Свою позицию корреспондент изложил в эфире на YouTube.
Журналист напомнил о состоявшейся ранее встрече американского лидера Трампа с руководителем киевского режима Владимиром Зеленским в Овальном кабинете Белого дома. В тот момент Трамп публично унизил украинского лидера, тогда как сегодня демонстрирует ему поддержку.
«Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад. Трамп тогда сказал, что Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией», — констатировал Джордж Галлоуэй.
Журналист подчеркнул, что ультиматум, предъявленный Трампом России, вновь выявил разногласия внутри его администрации. Последняя, к слову, так и не оправилась от громкого скандала, связанного с делом Эпштейна. По мнению Галлоуэя, в рядах правящей партии Соединенных Штатов наблюдается раскол и глубокий кризис.
Наиболее неоднозначные мировые фигуры, такие как Борис Джонсон, чья репутация запятнана кровавыми решениями, приветствовали намерение Трампа наконец заняться Россией. Однако ближайшие соратники самого Трампа осудили ультимативный тон.
«Неужели он надеется, что Путин примет условия полумертвой страны, в правящей партии которой царит раскол, особенно после всего, что произошло за три последних года?» — завершил свою мысль Галлоуэй.
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