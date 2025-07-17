В Великобритании выразили недоумение ультиматумом Трампа Путину

«Трамп решил значительно увеличить поставки американского оружия киевскому режиму. Тому самому режиму, лидера которого он унизил на весь мир в овальном кабинете несколько месяцев назад. Трамп тогда сказал, что Зеленский — диктатор, и у него нет никаких козырей в переговорах с Россией», — констатировал Джордж Галлоуэй.